Москва, 25 августа 2022, 11:13 — REGNUM Серебряный призёр Олимпийских игр Сергей Бида завоевал золотую медаль Всероссийской Спартакиады в индивидуальном турнире шпажистов. Соревнования прошли в Москве.
В финальном поединке Бида победил Вадима Анохина со счётом 15:13. Бронзовые медали достались Павлу Сухову и Дмитрию Гусеву.
Напомним, Бида завоевал серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, он является трёхкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях и двукратным призёром чемпионатов мира.
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