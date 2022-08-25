Москва, 25 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Серебряный призёр Олимпийских игр Сергей Бида завоевал золотую медаль Всероссийской Спартакиады в индивидуальном турнире шпажистов. Соревнования прошли в Москве.

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В финальном поединке Бида победил Вадима Анохина со счётом 15:13. Бронзовые медали достались Павлу Сухову и Дмитрию Гусеву.

Напомним, Бида завоевал серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, он является трёхкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях и двукратным призёром чемпионатов мира.

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