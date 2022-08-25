Канберра, , 11:21 — REGNUM 25 августа Салли Макманус, которая является председателем Австралийского совета профсоюзов, выступила с предложением по кардинальному изменению принципов работы профсоюзов в деле заключения коллективных договоров. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Австралия

В преддверии правительственного саммита по труду Макманус настаивает на том, чтобы работающие граждане Австралии через свои профсоюзы могли заключать трудовые договоры, которые затрагивают всю отрасль. Таким образом, считает босс профсоюзов, в Австралии можно решить проблему падения заработной платы.

Предложение Макнаманус означает, что оно позволило бы работникам и профсоюзам договариваться об оплате и условиях труда с несколькими работодателями внутри целого сектора экономики.

Напомним, что саммит по труду в Австралии пройдет с 1 по 2 сентября.