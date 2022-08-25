Южно-Сахалинск, 25 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Shell не спешит расторгать долгосрочный проект на поставку газа с «Сахалин-2» и заключать новый с уже новым оператором проекта — «Сахалинская энергия». По мнению собеседников «Ъ», британская компания дождётся, когда российская сторона расторгнет его в одностороннем порядке, а затем через суд потребует возместить убытки.

Алексей Лукашевич Сахалин

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«Сахалинская энергия» предложила иностранным клиентам заключить контракты по тем же условиям, которые у них были с прежним оператором проекта «Сахалин-2». Тем, кто этого не сделал, поставки уже начали прекращать.

У Shell действует долгосрочный контракт на 1 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, для реализации проекта «Сахалин-2» создано новое ООО «Сахалинская энергия», соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин 2 августа.

Контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» заключили первые две японские компании.