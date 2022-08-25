Канберра, , 11:14 — REGNUM Граждане, занимающиеся в Австралии разведением кошек и собак, активно переезжают в штат Новый Южный Уэльс, чтобы избежать более строгих законов о защите животных в других регионах. К такому выводу пришла парламентская комиссия штата в своем отчёте, опубликованном 25 августа, пишет газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В парламенте Нового Южного Уэльса заключили, что необходимы ограничения на количество собак или кошек, которых может иметь один гражданин, занимающийся их разведением.

«Нет никаких сомнений в том, что выращивание щенков и котят в худшем случае является отвратительной практикой, и преступники в основном действуют в подполье», — заявил руководитель парламентской комиссии Мик Вейч.

В отчете парламентариев прямо говорится, что чем больше у гражданина на попечении животных, тем меньше вероятность того, что владелец гарантирует их благополучие.