Сеул, 25 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Сети появились первые геймплейные ролики игры Lies of P от южно-корейского издателя Neowiz Games. Об этом пишет издание IGN.

Скриншот из трейлера игры Прокачка оружия в Lies of P

В ролике можно увидеть локации будущей игры, а также взаимодействия и сражения главного героя с врагами. Помимо этого, в видео продемонстрировали систему прокачки оружия. Релиз проекта запланирован на 2023 год.

Напомним, что Lies of P — это однопользовательская экшен-игра. Игроку предстоит взять на себя управление механической марионеткой по имени Пиноккио, чтобы разгадать загадку таинственного города и найти мистера Джеппетто.