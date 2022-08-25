Москва, 25 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Бронзовый призёр Олимпийских игр Виолетта Колобова завоевала золотую медаль Всероссийской Спартакиады в индивидуальном турнире шпажисток. Соревнования прошли в Москве.

Kometaspb.ru Фехтование

В финальном поединке Колобова победила Айзанат Муртазаеву со счётом 14:7. Бронзовые медали достались Татьяне Андрюшиной и Кристине Ясинской.

Напомним, Колобова завоевала бронзу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.