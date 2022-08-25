Канберра, 25 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. 25 августа федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс появился в эфире радиостанции ABC, где ему, в частности, были заданы вопросы относительно планов правительства по борьбе с инфляцией на континенте.

Мельбурн. Австралия

На вопрос, допускает ли лейбористское правительство Австралии поддержать предложение Зелёных о замораживании арендной платы по всей стране на два года, Чалмерс ответил, что данная мера представляется в настоящий момент неактуальной.

«Это не то, над чем мы работали, но мы признаем, что большая часть проблемы инфляции в нашей экономике — это стремительный рост арендной платы. Вот почему у нас есть фонд в Австралии, который занимается строительством более доступных домов, поэтому я работаю с представителями отрасли и штатами, чтобы посмотреть, сможем ли мы построить больше [доступного] жилья», — заявил федеральный казначей.