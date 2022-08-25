Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен лично осмотреть все объекты культурного наследия в Санкт-Петербурге, против сноса которых выступают градозащитники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Кроме того, Бастрыкин проведет встречу с петербургскими градозащитниками, а также оперативные совещания, «на которых будут сделаны соответствующие выводы», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, вечером 24 августа глава СКР неожиданно приехал на Большую Морскую улицу, где в это время продолжался снос флигелей исторического особняка Салтыковой, против чего настойчиво выступают градозащитники. Он забрал для беседы одного из организаторов работ и вызвал в офис СКР владельца компании. Также были задержаны для проверки рабочие, которые вели демонтаж флигелей.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту сноса, а также по факту нападения на одного из градозащитников.

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