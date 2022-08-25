Канберра, , 11:12 — REGNUM В настоящее время такой традиционалистский спорт для Австралии, как гольф, похоже, переживает ползучую гендерную революцию, поскольку всё чаще клубы отказываются от мужских и женских футболок и переходят на гендерно-нейтральную форму. Об этом 25 августа сообщил телеканал Nine News.

Гольф Wojciech Kulicki

Подставки для мяча — область, с которой игроки наносят свои первые удары в каждую лунку, — на протяжении десятилетий были разделены на отдельные для мужчин и женщин. Подставки для женщин расположены перед подставками для мужчин, исходя из того, что женщины, как правило, не могут ударить по мячу для гольфа так сильно, как мужчины.

Во многих клубах мужские футболки окрашены в синий цвет, а женские — в красный. Некоторые гольф-клубы в Австралии сохраняют традиционные этикетки на футболках «джентльмены» и «дамы».

Как пишут журналисты, по всей стране заметно, как руководства клубов постепенно отказываются от всех разделительных черт между мужчинами и женщинами и делают так, чтобы любые гендерные различия стирались.