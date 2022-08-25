Москва, , 11:07 — REGNUM Неприятные чувства и дискомфорт во время собеседования при трудоустройстве испытывают 52% жителей России. Чувствуют себя уверенно 31%, передаёт 25 августа ТАСС со ссылкой на исследование образовательной платформы Skillbox и VK.

Собеседование

Переживают сильный стресс при общении с рекрутером 17%, чаще женщины, чем мужчины — 25% против 10%. Испытывают негативные эмоции по отношению к HR-менеджерам, так как они вызывают тревогу и сомнение в профессионализме, 37%

Готовятся к собеседованиям 75% респондентов. Заранее репетируют ответы 24%, знакомятся с вакансией и требованиями работодателя 51%. Совсем не готовятся к собеседованиям, потому что умеют импровизировать 25%.

Опрос проведён с 1 по 20 августа 2022 года. Опрошены 1200 жителей РФ от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, главные причины отказа работодателя при приеме соискателя на должность — размер предлагаемой зарплаты (35%) и отсутствие опыта (30%).

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