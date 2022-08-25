Сан-Франциско, США, , 11:06 — REGNUM Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско решительно осудило продолжающиеся антиазиатские преступления на почве ненависти, рекомендовав китайским гражданам в этом районе быть осторожными после того, как недавно в Окленде, штат Калифорния, были убиты два американца китайского происхождения и несколько американцев азиатского происхождения получили ранения, сообщает 24 августа газета Global Times.

Расизм

В течение некоторого времени расовая дискриминация в отношении американцев азиатского происхождения в США становилась все более серьезной, и связанные с этим насильственные преступления происходили все более часто. Китай выразил глубокую обеспокоенность по поводу насилия в отношении лиц азиатского происхождения в США и призвал США принять конкретные меры для решения таких проблем, как расизм, а также обеспечить безопасность и законные права и интересы китайских граждан в США, говорится в сообщении консульства.

Консульство выразило соболезнования невинным жертвам и выразило сочувствие их семьям и пострадавшим, сообщает Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско. Видео с камер наблюдения, полученное CBS, показало наглую попытку ограбления азиатской женщины средь бела дня в Окленде. Женщина была смертельно ранена и доставлена в больницу, где она скончалась.

Китаянка, живущая в Плезантоне заявила газете Global Times, что она «очень обеспокоена» проблемой безопасности. Она сказала, что нынешняя ситуация в регионах, где живут она и ее семья, «относительно безопасна», но она все еще обеспокоена после просмотра новостей о нападениях на американцев китайского происхождения.

В некоторых регионах США наблюдается рост преступлений на почве ненависти против сообществ американцев азиатского происхождения. Власти Сан-Франциско пообещали усилить защиту американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов, поскольку данные показали, что число людей, ставших жертвами преступлений на почве ненависти против AAPI (американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов) в городе в 2021 году, увеличилось на 567% по сравнению с 2020 годом, согласно январскому материалу Washington Post.

За последние два года в США часто происходили шокирующие расистские преступления против американцев азиатского происхождения. Согласно сообщениям СМИ, 14 июля 2020 года в Нью-Йорке 89-летняя американка китайского происхождения получила пощечину от двух незнакомых мужчин на улице, а затем двое мужчин подожгли ее одежду. В ноябре 2021 года несколько студентов-азиатов подверглись нападению группы подростков в поезде в Филадельфии, сообщают СМИ.

Консульство напомнило китайским гражданам, особенно иностранным студентам и соотечественникам, о необходимости повышения осведомленности в целях защиты от дискриминации и насилия в отношении лиц азиатского происхождения. Нуждающиеся граждане могут обратиться за помощью в местную полицию и за консульской помощью.