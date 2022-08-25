Москва, 25 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление скульптуры руки с маникюром в цветах флага киевского режима перед посольством РФ в Праге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Творение чешских авторов перед нашим посольством в Праге. Премия Дарвина. Монумент «Запад закопал [Киев]», — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, рука с маникюром в цветах флага киевского режима появилась перед российским посольством в Праге 24 августа.