Вашингтон, 25 августа 2022, 11:05 — REGNUM Американский разработчик Obsidian Entertainment выпустит игру Pentiment 15 ноября 2022 года. Заявление об этом появилось на сайте издателя Xbox Game Studios.
По словам разработчика, проект выйдет на Xbox Series S/X и PC. Игроку предстоит взять на себя управление подмастерьем по имени Андреас Малера, который окажется вовлеченным в серию убийств и скандалов.
Напомним, что Pentiment — это однопользовательская приключенческая игра, выполненная в стиле древней рукописи. Сюжет проекта разворачивается в Баварии 16-го века.
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