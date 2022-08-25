Вашингтон, 25 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Американский разработчик Obsidian Entertainment выпустит игру Pentiment 15 ноября 2022 года. Заявление об этом появилось на сайте издателя Xbox Game Studios.

Скриншот из трейлера игры Pentiment

По словам разработчика, проект выйдет на Xbox Series S/X и PC. Игроку предстоит взять на себя управление подмастерьем по имени Андреас Малера, который окажется вовлеченным в серию убийств и скандалов.

Напомним, что Pentiment — это однопользовательская приключенческая игра, выполненная в стиле древней рукописи. Сюжет проекта разворачивается в Баварии 16-го века.