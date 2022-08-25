Якутск, , 11:26 — REGNUM В Якутском городском суде началось рассмотрение дела блогера Сусанны Рожиной, задержанной за вымогательство 50 млн рублей. Прокуратура просит назначить ей восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщило ЯСИА,

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Рассмотрение дела началось 24 августа и будет продолжено 26 августа. Решение принимают в особом порядке. Сусанна Рожина полностью признала свою вину, о чём заявила на заседании суда. Она также заверила, что переосмыслила свои поступки.

Гособвинитель считает, что роль блогера заключалась в посредничестве между пострадавшими и преподавателем Ринатом Абсалиховым, который организовал схемы вымогательства денег. Кроме того, блогер оказывала давление на тех, у кого вымогались средства, в личных беседах и через соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, Сусанну Рожину задержали 22 февраля. Она вымогала 50 млн рублей у риэлтора Гульнары Уваровой, которая пожаловалась на угрозы в правоохранительные органы.