Канберра, 25 августа 2022, 11:10 — REGNUM Самый крупный авиаперевозчик Австралии Qantas зафиксировал основной убыток в размере почти 2 миллиардов австралийских долларов, что означает, что авиакомпания третий год подряд теряет значительные суммы денег. Об этом 25 августа сообщил телеканал Nine News.
Авиакомпания сообщила об основных убытках в размере 1,86 млрд австралийских долларов (1,3 млрд долларов США). В руководстве Qantas сослались на негативные последствия распространения «Дельты» и «Омикрона», а также на затраты на возобновление рейсов после того, как локдауны в Австралии и во всем мире наконец закончились.
Генеральный директор Алан Джойс подтвердил, что за последние три года общая сумма убытков составила 25 миллиардов австралийских долларов (17,4 млрд долларов США).
«Эти цифры ошеломляют», — отметил Джойс.