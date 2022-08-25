Канберра, , 11:10 — REGNUM Самый крупный авиаперевозчик Австралии Qantas зафиксировал основной убыток в размере почти 2 миллиардов австралийских долларов, что означает, что авиакомпания третий год подряд теряет значительные суммы денег. Об этом 25 августа сообщил телеканал Nine News.

Самолеты авиакомпании Qantas Airlines Mike McBey

Авиакомпания сообщила об основных убытках в размере 1,86 млрд австралийских долларов (1,3 млрд долларов США). В руководстве Qantas сослались на негативные последствия распространения «Дельты» и «Омикрона», а также на затраты на возобновление рейсов после того, как локдауны в Австралии и во всем мире наконец закончились.

Генеральный директор Алан Джойс подтвердил, что за последние три года общая сумма убытков составила 25 миллиардов австралийских долларов (17,4 млрд долларов США).

«Эти цифры ошеломляют», — отметил Джойс.