Тула, 25 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Федеральное финансирование впервые получит Тульская область на развитие событийного туризма, поддержка будет выделена в рамках национального проекта. «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили 25 августа в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Банников ИА REGNUM Тула. Площадь Ленина

Тульская область представила концепцию фестиваля «Оживший город» на конкурс событийных мероприятий, который в рамках нацпроекта проводил Ростуризм, и вошла в число победителей. 20 млн рублей, которые получит регион, можно будет направить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку концепции, программы, анонс мероприятий в СМИ, обеспечение площадки оборудованием.

«Фестиваль «Оживший город», совмещающий в себе классические жанры и современные направления, пройдет в непривычных декорациях. Планируем, что он даст импульс развитию новой городской событийной культуры», — прокомментировала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Фестиваль планируется провести весной 2023 года, по задумке организаторов, в программу войдут спектакли, и концертные программы, и танцевальные перформансы с мультимедийными технологиями, а также выставки и мастер-классы по разным творческим направлениям.