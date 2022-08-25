Москва, 25 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Отсутствие фильмов из США в «Москино» планируют восполнить кинокартинами из Мексики, Южной Кореи, Турции, Таиланда, Индии, Китая и ряда других государств. Об этом в интервью РИА Новости генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

«Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счет показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно», — сказала Мокрицкая.

По её словам, режиссёры из Азии могут многое предложить российским зрителям, и в качестве примера она привела успех корейской оскароносной кинокартины «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, а также популярность индийского фильма «RRR».