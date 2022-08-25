Рабат, , 13:42 — REGNUM Король Марокко Мухаммед VI был снят очевидцами во время прогулки по улицам Парижа — сообщают СМИ.

Король Марокко Мухаммед VI в Париже: кадр из видео @AL24newschannel

На видеозаписи, распространённой телеканалом Al24, монарх запечатлён в состоянии алкогольного опьянения. Многочисленные охранники в штатском сопровождают короля и пытаются скрыть его от камер. В конце записи один из сотрудников охраны требует от оператора прекратить съёмку.

Марокканские государственные СМИ и пресс-служба короля никак не прокомментировали видеоролик. Ряд СМИ, ранее опубликовавших новость впоследствии удалили публикации.

Тем не менее, видеоролик распространился в социальных сетях. Многие пользователи критикуют поведение короля, «недостойное правителя мусульманской страны».