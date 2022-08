Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Американская компания Telltale Games показала геймплейный ролик ранее анонсированной игры The Expanse: A Telltale Series. Видео появилось на прямой трансляции выставки Gamescom 2022.

The Expanse: A Telltale Series Скриншот из трейлера игры

В новом ролике студия показала несколько сюжетных фрагментов, героев игры и механику их передвижения по космическом корабле. Также, по словам разработчика, релиз проекта запланирован на лето 2023 года.

Напомним, что The Expanse: A Telltale Series — это приключенческая игра, которая должна выйти на PC, PlayStation и Xbox. Сюжет проекта основан на фантастическом романе «Пространство». Игра является приквелом и расскажет о событиях до начала сюжета книги.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыты новые подробности ремейка The Last of Us