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Инфляция

По итогам 2022 года потребительские цены в Эстонии вырастут на 18,5%, что является самым высоким показателем за последние 26 лет, отмечается в свежем экономическом прогнозе крупнейшего финансового учреждения страны — филиала шведского банка Swedbank.

«Цены на энергоносители составили 42% от общего роста индекса потребительских цен в первой половине года, что является самой большой долей», — сообщил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. По словам Мертсины, Эстония начала 2022 год с умеренного экономического роста, но экономическая ситуация и перспективы ухудшились.

«Торговля с Россией значительно сократилась. Хотя падение экспорта в Россию не является серьезной проблемой для Эстонии, поскольку ее зависимость от этого рынка была довольно скромной, но общеевропейское ослабление внешнего спроса еще больше ухудшит перспективы экспорта», — считает он.

Несмотря на замедление реального экономического роста, ухудшение его краткосрочных перспектив и ослабление чувства уверенности в деловом секторе, Swedbank не ожидает больших и массовых увольнений на рынке труда, а уровень безработицы будет расти лишь умеренно — с 6% в этом году до 6,8% в 2023 году.

По его словам, рекордная инфляция приведет к ослаблению экономического роста, что, в свою очередь, снизит внутренний спрос. Как следствие, прогнозирует он, в 2023 году рост цен на энергоносители также замедлится. Поэтому в банке считают, что инфляция по итогам 2023 года составит в Эстонии уже 7,1% и до 2% в 2024 году.