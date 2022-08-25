Пхеньян, , 11:03 — REGNUM Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) высказали опасения по поводу возможного ухудшения продовольственной ситуации в КНДР из-за длительной блокировки границ. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) со ссылкой на представителя организации в КНДР.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представитель также сообщил о готовности организации вернуться в Пхеньян и возобновить деятельность как можно скорее.

«ФАО и другие организации ООН готовы вернуться в КНДР и полностью возобновить свою деятельность», — подчеркнул представитель северокорейского отделения ФАО.

Согласно июльскому докладу о продовольственной ситуации в мире, КНДР шестнадцатый год подряд входит в список стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи.

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Напомним, что сотрудники международных организаций, включая ФАО, покинули КНДР в 2020 году из-за закрытия границ.