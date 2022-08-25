Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) подал иск к лейблу Quality Control Records. Об этом 25 августа пишет TMZ.

Offset Цитата из видеоклипа «5 4 3 2 1»

По словам музыканта, студия игнорирует сделку, которую он заключил с ней ещё в январе 2021 года. Рэпер утверждает, что договорился с компанией о создании своего сольного проекта, песни «54 321» и «хорошо заплатил» за права на него. Однако теперь, когда Offset отказался от нового произведения, якобы Quality Control Records пытается забрать себе права на его интеллектуальную собственность. В компании обвинения пока никак не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «54 321» состоялась 19 августа 2022 года. Вместе с треком вышел и клип на него.

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