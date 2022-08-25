Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) подал иск к лейблу Quality Control Records. Об этом 25 августа пишет TMZ.

Цитата из видеоклипа «5 4 3 2 1» Offset

По словам музыканта, студия игнорирует сделку, которую он заключил с ней ещё в январе 2021 года. Рэпер утверждает, что договорился с компанией о создании своего сольного проекта, песни «54 321», и «хорошо заплатил» за права на него. Однако теперь, когда Offset отказался от нового произведения, якобы Quality Control Records пытается забрать себе права на его интеллектуальную собственность. В компании обвинения пока никак не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «54 321» состоялась 19 августа 2022 года. Вместе с треком вышел и клип на него.