Анадырь, , 10:58 — REGNUM Фасады жилых домов на Чукотке украсят 20 муралов, сообщил телеграм-канал «Полпред ДФО».

Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

Читайте также: В Архангельске увековечили память росгвардейца, защищавшего Донбасс

Художники разрисовывают торцы жилых домов в четырёх населенных пунктах округа. 20 тематических муралов появятся в Анадыре, Певеке, Эгвекиноте и Угольных Копях. Все они отражают региональную специфику, некоторые из них выполняют по мотивам чукотских сказок и фильма «Книга моря» режиссера Алексея Вахрушева.

В Анадыре шесть художников разрисовывают семь домов, в Эгвекиноте — один дом украсят, также в посёлке Угольные Копи, ещё 11 торцов разрисуют в Певеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске на одном из жилых домов создали мурал с портретом военнослужащего отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии младшего сержанта Николая Солодуна, погибшего при защите Донбасса.