Москва, , 10:58 — REGNUM В связи с началом нового учебного года власти Москвы просят автолюбителей быть внимательнее на дорогах. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Начинается учебный год, многие дети будут без взрослых добираться в школу, секцию и домой, и мы просим водителей быть предельно внимательными и всегда помнить о том, что ребёнок может неожиданно появиться на дороге», — цитирует Ликсутова пресс-служба дептранса столицы.

Он попросил родителей школьников выучить и повторить правила безопасного поведения, а водителей — учитывать временное отсутствие у некоторых детей адаптации к учебному ритму после каникул и соблюдения правил безопасности на дороге.