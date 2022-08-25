Москва, 25 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В связи с началом нового учебного года власти Москвы просят автолюбителей быть внимательнее на дорогах. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

«Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Начинается учебный год, многие дети будут без взрослых добираться в школу, секцию и домой, и мы просим водителей быть предельно внимательными и всегда помнить о том, что ребёнок может неожиданно появиться на дороге», — цитирует Ликсутова пресс-служба дептранса столицы.

Он попросил родителей школьников выучить и повторить правила безопасного поведения, а водителей — учитывать временное отсутствие у некоторых детей адаптации к учебному ритму после каникул и соблюдения правил безопасности на дороге.