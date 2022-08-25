Лондон, 25 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Высокие счета за отопление и перспектива работы в холодном и неуютном доме предстоящей зимой могут заставить больше британцев вернуться в офисы, как сообщает 25 августа CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Из 2000 человек, опрошенных сайтом сравнения цен MoneySuperMarket, 14% планируют больше работать в офисе, чтобы уменьшить домашние счета за электроэнергию и отопление. Если учитывать молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, это доля возрастает почти до четверти (23%).

Между тем, по данным Управления национальной статистики, примерно каждый седьмой работающий взрослый житель Великобритании в период с 28 апреля по 8 мая 2022 года работал из дома. По словам руководителя отдела связей с общественностью благотворительной организации по борьбе с топливной бедностью National Energy Action Мэтта Коупленда, их число может измениться.

«Крупное повышение счетов за энергию, которое намечено на октябрь и январь, заставит работников задуматься о том, как снизить расходы. Возможно, они предпочтут пользоваться отоплением в офисе, а не своим собственным», — сказал Коупленд в интервью CNBC.

Старший аналитик по личным финансам в Hargreaves Lansdown Сара Коулз также считает, что работники предпочтут вернуться в офис, когда счета взлетят до небес.

«Наступит момент, когда счета за электроэнергию вырастут настолько, что дешевле будет ездить на работу, чем отапливать дом в течение дня, и для некоторых людей этого будет достаточно, чтобы вернуться на работу», — сказала она.