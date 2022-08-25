Чанчунь, Китай, 25 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Воздушный заправщик YU-20 китайских ВВС, который недавно поступил на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и часто появлялся на учениях вокруг острова Тайвань в начале этого месяца, станет звездой шоу на предстоящем мероприятии Дня открытых дверей ВВС НОАК с его первым статическим показом для широкой публики, сообщает 24 августа газета Global Times.

Bilan.ch J-20

Военные самолеты семейства «20», включая истребитель-невидимку J-20, большой транспортный самолет Y-20 и воздушный заправщик YU-20, примут участие в мероприятии «День открытых дверей», которое пройдет в городе Чанчуне провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, с 26 по 30 августа, заявил представитель военно-воздушных сил НОАК Шэнь Цзиньке на пресс-конференции.

По словам Шеня, это первый случай, когда YU-20 будет выставлен на статический показ широкой публике, в то время как истребитель-невидимка J-20 и большой транспортный самолет Y-20 продемонстрируют свои летные характеристики. Самым большим событием мероприятия является то, что общественность может потрогать YU-20, сообщил в среду Global Times китайский военный эксперт Ван Минчжи.

Более ранний воздушный дозаправщик HU-6 не мог перевозить столько топлива, сколько новый YU-20, при помощи котоого Китай совершил ключевой прорыв, значительно повысив возможности ВВС НОАК в маневрировании на большие расстояния, дальнем наступлении и обороне. На пресс-конференции была продемонстрирована фотография YU-20, осуществляющего дозаправку в воздухе истребителя-невидимки J-20 и многоцелевого истребителя J-16. Это был первый раз, когда была опубликована такая фотография.

Ван сказал, что фотография показала, что большинство боевых самолетов основных сил ВВС НОАК могут получать дозаправку в воздухе. Вообще говоря, по его словам, каждая дозаправка в воздухе может увеличить боевой радиус самолета на 30-35%. Это также показало, что YU-20 может осуществлять дозаправку в воздухе двух самолетов разных типов одновременно, демонстрируя, что воздушный заправщик является гибким, что имеет большое тактическое значение, сказал Ван.

Представитель Шень вновь подтвердил, что самолеты, включая истребители J-20 и J-16, бомбардировщик H-6K и заправщик YU-20, участвовали в учениях вокруг острова Тайвань. «Военно-воздушные силы обладают твердой волей, полной уверенностью и достаточным потенциалом для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

В дополнение к самолетам семейства «20», военные самолеты, такие как J-16, покажут летные выступления в Чанчуне, а также пилотажные шоу от пилотажных групп «Баи» и «Красный сокол» с истребителями J-10 и учебно-тренировочными самолетами K-8, а также шоу парашютного спорта.

На репетиции дня открытых дверей показали большое количество различных типов самолетов, включая истребитель J-10C, истребитель J-11B, истребитель-бомбардировщик JH-7, усовершенствованный учебно-тренировочный самолет JL-10, самолет раннего предупреждения KJ-200, самолет раннего предупреждения KJ-500. Также туда прибыли транспортные самолеты Y-8, ударный вертолет Z-10 и транспортный вертолет Z-8.