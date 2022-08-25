Ульяновск, , 10:57 — REGNUM В Ульяновске День города будут отмечать три дня во всех районах столицы, основные массовые мероприятия пройдут 11 сентября. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Ульяновск Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2022 году Ульяновск (Симбирск) отметит 374-летие. Праздничные мероприятия начнутся 9 сентября с двухдневного фестиваля уличного кино. 10 сентября главным событием станет фестиваль креативных индустрий, гастрономии и музыки MyFest, а также детский фестиваль «Волшебная страна».

Массовые мероприятия пройдут 11 сентября, в афише — несколько фестивалей, будет работать множество площадок во всех районах города. Главные события развернутся на площади Ленина, где весь день будут выступать оркестры, кавер-группы. В мэрии отмечают, что в вечерней программе ожидается «выступление звезды», имя которой пока не разглашается. Несколько площадок охватит фестиваль уличного театра.

Что касается других мероприятий, то в сквере Языкова состоится косплей, во «Владимирском саду» будет проходить музыкальный фестиваль-конкурс, перед областной библиотекой своё мастерство покажут танцоры брейк-данса. На аллее по улице Гончарова соберутся ремесленники, рестораторы, литераторы из Казани, Санкт-Петербурга и Каргополя, а вечером выступят музыканты из Казани и Ульяновска.

Завершится День города праздничным салютом.

Как сообщало ИА REGNUM , 27 августа в рамках Дня российского кино в Ульяновске пройдёт семейный праздник «Я — Ульяновск — Будущее». Впервые массовое мероприятие состоится на территории бывшего Суворовского училища, куда ранее не пускали посторонних лиц.

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