Москва, 25 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Экономика России адаптируется к введённым санкциям, уровень цен стабилизируется, и ключевую ставку будут приводить к докризисным значениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Снижение ключевой ставки ЦБ может быть обусловлено снижением темпов инфляции и необходимостью предоставить экономике России более дешёвые деньги для ее развития, — сказал он. — В настоящее время угроз резкого повышения цен нет. Напротив, экономика России адаптируется к введённым санкциям, уровень цен стабилизируется, и ключевую ставку будут приводить к докризисным значениям».

По его словам, регулирование ключевой ставки — это один из основных инструментов макроэкономической политики Банка России, однако использовать этот инструмент следует с осторожностью.

«Регулировать ставку необходимо, достигая экономической стабильности, тем не менее чем деньги дешевле для российской экономики, тем выгоднее инвестировать. Однако инвестиции невозможны в условиях нестабильности экономики. Поэтому ключевая ставка должна снижаться до обозначенных ЦБ 4%, но только с учетом обеспечения стабильности валютного курса и низкого уровня инфляции в 4%», — подытожил Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор финансового университета Олег Луняков рассказал, готов ли Банк России к серьезному снижению ключевой ставки.