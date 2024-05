Вашингтон, 25 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Американский разработчик Naughty Dog опубликовал новый ролик, посвященный ремейку игры The Last of Us. Видео появилось на странице Sony в Twitter.

В новом ролике показали локации будущей игры, стрельбу из различных орудий, а также механику нападения «из тени». Релиз проекта запланирован на 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже на PC.

Скриншот из трейлера игры Ремейк The Last of Us

Напомним, что The Last of Us — это серия игр в жанре приключения, первая часть, которой вышла в 2013 году на PlayStation 3. Проект получил премию BAFTA в категории «Лучшая видеоигра».