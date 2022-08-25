Грозный, 25 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил Санкт-Петербург за пушечный залп в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом глава республики написал в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Выстрел был традиционным полуденным залпом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его посвятили 71-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, спортсмены, петербуржцы и представители чеченской диаспоры. Кадыров подчеркнул, что ему приятно, что Петербург проводит такие памятные акции.

«Именно под началом Ахмата-Хаджи Санкт-Петербург и Грозный стали городами-побратимами. Также в нашей Северной столице есть мост, названный в честь Ахмата-Хаджи Кадырова. И я рад, что одна из благоустроенных и красивых улиц в Грозном носит имя Санкт-Петербурга», — написал Кадыров.

Он добавил, что дружеские отношения между регионами будут крепнуть с каждым годом. Также глава республики выразил признательность организатором акции.