Москва, 25 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Если в РФ в создании базы данных подозрительных банковских счетов будет участвовать МВД, то это серьезно повысит ее качество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки могут обязать возвращать клиентам деньги, если те перевели их мошенникам на подозрительный счет, содержавшийся в базе данных ЦБ.

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«Банк России уже давно ищет механизмы борьбы с переводами в пользу мошенников и с иными сомнительными операциями. Идея создания базы подозрительных счетов и более внимательного отношения к переводам в их пользу не нова. Попытки ее создания уже предпринимались ранее, но не принесли в полной мере ожидаемого результата, — сказал Марков. — Участие МВД в создании такой базы, несомненно, повысит ее качество. Если же банки будут обязаны полностью возвращать клиентам деньги, переведенные на содержащиеся в этой базе счета, то банки, чтобы не нести связанные с этим операционные расходы и издержки, будут более внимательно относиться к переводным операциям клиентов».

Однако, как подчеркнул Марков, для повышения эффективности предлагаемого механизма банкам нужно законодательно разрешить полностью или на время блокировать переводы клиентов на такие счета до выяснения всех обстоятельств перевода без санкций в отношении банка о неисполнении им клиентских поручений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, телефонные и компьютерные мошенники придумывают всё более изощрённые способы кражи денег у населения.