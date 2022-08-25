Малосердобинский район, Пензенская область, 25 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Пчеловодам Малосердобинского района Пензенской области возмещен ущерб за погибших пчел в сумме более 420 тыс. рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мертвые пчелы

В августе 2022 года одно из сельскохозяйственных предприятий без предупреждения обработало поля подсолнечника химическими удобрениями. В результате произошла массовая гибель пчел на примыкающих к селу Липовка землях. Местным пасечникам был причинен материальный ущерб.

По итогам проверки в отношении руководителя сельхозорганизации возбуждено дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Дело направлено на рассмотрение в территориальный орган Роспотребнадзора.

Также руководству организации внесено представление об устранении нарушений.

ИА REGNUM напоминает, вечером 1 августа на полях, расположенных на территории Липовского сельсовета, произвели химическую обработку посевов зерновых культур, что стало причиной массовой гибели пчел. В связи с происшествием шесть человек написали коллективную жалобу.

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