Кёльн, Германия, 25 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Мероприятие Gamescom 2023 пройдет с 23 по 27 августа. Заявление об этом сделал ведущий шоу Джефф Кили на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

По его словам, следующая церемония открытия начнется 22 августа 2023 года. Вероятнее всего, мероприятие, как обычно, пройдет в Кельне (Германия).

Напомним, что Gamescom — это ежегодная выставка игр, впервые прошедшая в 2009 году. Она является самым масштабным в мире игровым мероприятием по количеству посетителей.