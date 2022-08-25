Вашингтон, 25 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Идея Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма абсурдна и невероятно глупа. Об этом бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявил в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам политика, правительство в Киеве крайне коррумпировано и очень разрозненно. В нём происходит дискоммуникация. Зеленский — худший в мире лидер, который довёл страну до разрушения.

«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — подчеркнул Блэк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении «любыми средствами» вернуть Крым, совершенно «не советуясь с другими странами».

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