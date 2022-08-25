Вашингтон, 25 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Армия киевского режима постепенно перейдет на вооружение стандартов НАТО, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Не исключено, что через годы они всё еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, [армия киевского режима] постепенно перейдет на вооружение стандартов альянса», — приводит его слова издание «УНН».

По его словам, для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация ВС России отсекла возможность для НАТО «расквартироваться» на территории б. УССР.

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