Новосибирск, , 11:06 — REGNUM Начался судебный процесс по уголовному делу в отношении депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева. Предварительные слушания проходили в Октябрьском районном суде Новосибирска за закрытыми дверями.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

По данным «Ъ-Сибирь», адвокат ходатайствовал о возвращении дела прокурору, усмотрев недочёты в документах. При этом прокуратура возражала, посчитав это необоснованным. Судья в итоге отклонил ходатайство адвоката и назначил разбирательство дела по существу на 6 сентября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении Глеба Поповцева («Единая Россия») было возбуждено уголовное дело. «Единая Россия» после этого приостановила членство Поповцева в партии. Он подозревается в том, что якобы фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал зарплату. Предполагаемый ущерб — более 800 тыс. рублей.

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