Кострома, , 11:18 — REGNUM Департамент здравоохранения Костромской области опроверг обвинения Следственного комитета в не обеспечении детей-диабетиков лекарствами. Официальный комментарий чиновники направили ИА REGNUM.

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«Согласно Единой региональной информационной системе, все дети с диабетом в Костромской области обеспечиваются бесплатно не только необходимыми лекарственными препаратами, но и расходным материалами. В том числе по решению суда осуществлено в полном объеме обеспечение детей оригинальными инфузионными наборами для инсулиновой помпы компании «Медтроник». В 2022 году для обеспечения вышеназванной категории пациентов по аукциону закуплены оригинальные расходные материалы фирмы «Медтроник». В настоящее время все дети с установленными помпами «Медтроник» получают оригинальные расходные материалы» — написали чиновники.

Ранее СК возбудил дело по статье «Халатность». По информации следователей, депздрав никак не обеспечивал детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, перебои наблюдались и с другими техсредствами, необходимыми для диабетиков. Кроме прочего следственный комитет пообещал провести «комплексный анализ деятельности» госзакупок области и работы органов здравоохранения.

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