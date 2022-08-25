Кострома, 25 августа 2022, 11:18 — REGNUM Департамент здравоохранения Костромской области опроверг обвинения Следственного комитета в не обеспечении детей-диабетиков лекарствами. Официальный комментарий чиновники направили ИА REGNUM.
Ранее СК возбудил дело по статье «Халатность». По информации следователей, депздрав никак не обеспечивал детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, перебои наблюдались и с другими техсредствами, необходимыми для диабетиков. Кроме прочего следственный комитет пообещал провести «комплексный анализ деятельности» госзакупок области и работы органов здравоохранения.
Справка: в Костромской области живут 244 ребёнка с диабетом. Хроническое заболевание может спровоцировать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другие тяжелые осложнения. В среднем люди с диабетом такого типа живут на 15−20 лет меньше, чем здоровые сверстники.
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