Костромской депздрав опроверг обвинения следователей в халатности
Кострома, 25 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области опроверг обвинения Следственного комитета в не обеспечении детей-диабетиков лекарствами. Официальный комментарий чиновники направили ИА REGNUM.
Ранее СК возбудил дело по статье «Халатность». По информации следователей, депздрав никак не обеспечивал детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, перебои наблюдались и с другими техсредствами, необходимыми для диабетиков. Кроме прочего следственный комитет пообещал провести «комплексный анализ деятельности» госзакупок области и работы органов здравоохранения.
Справка: в Костромской области живут 244 ребёнка с диабетом. Хроническое заболевание может спровоцировать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другие тяжелые осложнения. В среднем люди с диабетом такого типа живут на 15−20 лет меньше, чем здоровые сверстники.