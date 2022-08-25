Ереван, 25 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении подготовило законопроект, который предусматривает возможность за деньги сократить срок службы в армии. Документ обнародовали на портале e-draft.

Police.am Учения армянских силовиков

В оборонном ведомстве предложили ввести тариф — 24 млн драмов (около 3,5 млн рублей). Тогда военнослужащий может вместо двух лет отслужить 4,5 месяца.

«Размер данной суммы предусмотрен в логике того, что вместо одного солдата-срочника появится возможность рассчитать ежемесячную оплату в 400 тыс. драмов для военнослужащего-контрактника сроком на пять лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что нововведение должно способствовать полному переводу армии Армении на контрактную основу.