Иркутск, 25 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий 26 августа. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра утром и днём местами в западных и северных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, по области грозы, в Тайшетском, Чунском, северо-западных и Катангском районах местами ливневые дожди. 26 августа местами по области ожидаются заморозки 0, — 3°С.

Pixabay.com Заморозки

По области: переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, утром и днём в Тайшетском, Чунском, северо-западных и Катангском районах кратковременные, местами ливневые дожди, днём в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, ветер западной четверти, в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём в западных и северных районах местами порывы 15-18 м/с, температура ночью +3, +8°, при прояснении 0, — 3°, заморозки, в Тайшетском, Чунском и северных районах +6, +11°, местами +1, +6°, днём +18, +23°, при облачной погоде +10, +15°.

Неблагоприятный прогноз с рекомендациями по порядку действий доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в северо-восточных районах Иркутской области прошли сильные дожди и грозы.

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