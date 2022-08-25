* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 25 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Число арестов мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер резко увеличилось в последние дни, что вызвало широкую реакцию. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В последние несколько дней в социальных сетях широко распространилось видео, показывающее, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали десятки мирных жителей, и утверждающее, что они из Панджшера.

Местные источники сообщили, что задержанные являются жителями долины Абдуллахейль и были арестованы радикалами по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

На видео, которое циркулирует в социальных сетях в последние несколько дней, видно, что большинство арестованных — юноши. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связали им руки и говорят, что в последние несколько дней в Панджшере идут бои, в которой были убиты некоторые члены движения.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно обвиняли в «произвольных» арестах мирных жителей в Панджшере, сообщается, что они выселили ряд семей из Абдуллахейля. Пользователи соцсетей считают поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «унижающим» и «отсталым».

Эта видеозапись была опубликована после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили муллу Абдул Каюма Закира, заместителя министра обороны и бывшего главу их военной комиссии, командующим войсками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе.

Этническая война

Пользователи афганских социальных сетей называют обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с мирным населением в Панджшере «бесчеловечным преступлением», а войну в Панджшере считают «этнической».

Барьялай Сангин, один из командиров Фронта сопротивления в провинции Баглан, написал на своей странице в Twitter, что «этническая война — это ужасный шторм, который поглотит эту высокомерную и невежественную группировку [«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]».

Он добавил, что «это преступление» совершается против «нашего народа» группой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и средствами, которые им оставили американцы.

Зельгай Саджад, гражданин Афганистана, в ответ на публикацию этой записи написал, что: «История каждый раз повторяется».

«Несколько лет назад мой отец был арестован на моих глазах без всяких оснований. Я всем сердцем чувствую боль людей и семей Панджшера», — добавил он.

Насир Ахмед Фаик, глава миссии Афганистана при ООН, заявил, что задержание мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере «противоречит международному праву и правам человека». Он потребовал положить этому конец.

Граждане Афганистана считают обращение сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «непуштунами» следствием «этнической войны» и говорят, что группировка хочет управлять народом с помощью «репрессий, пыток, оскорблений и унижений».

Давление на Фронт национального сопротивления

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают гражданских лиц в Панджшере по обвинению в сотрудничестве и связях с Фронтом национального сопротивления Афганистана, особенно в долине Абдуллахейль и «Хазарейской долине».

Себгатулла Ахмади, пресс-секретарь фронта, сказал, что «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует аресты мирных жителей как один из инструментов давления на Фронт сопротивления и рассматривает всех как подозреваемых в поддержке или членстве во фронте.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

«С 15 августа после начала военных действий фронта против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они усилили давление на мирных жителей», — указал он.

В последние дни Фронт национального сопротивления усилил атаки на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер и 15 августа заявил, что 40 бойцов группировки были захвачены в плен.

Помимо Панджшера и Баглана, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвиняют в «мстительном» обращении с мирными жителями в других частях страны, включая хазарейцев-шиитов в уезде Балхаб провинции Сарипуль и провинциях Бамиан, Дайкунди и Газни.

Было опубликовано много сообщений о «произвольных» арестах хазарейцев в центральных районах Афганистана и наложении на них крупных штрафов. Высокопоставленные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, всегда отрицают эти обвинения и называют отчёты международных структур по этому поводу «пропагандой».

ООН, «Хьюман Райтс Вотч» и ряд других международных организаций обвиняли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «мстительном» поведении по отношению к хазарейцам, мирным жителям Панджшера и других провинций.