Ульяновск, 25 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти объём инвестиций в основной капитал. За полугодие рост составил 28,5%. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным статистиков, в январе–июне 2022 года инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов области составили 43 152,9 млн рублей. Это на 28,5% больше к уровню января — июня прошлого года.

Предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 21 808,3 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 141% к уровню I полугодия 2021 года.

Напомним, что в первом квартале текущего года в экономику региона вложено 21 585,4 млн рублей, что на 63,8% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Ульяновской области инвестиции в основной капитал составили 108 493,4 млн рублей, или 126,5% к уровню 2020 года.