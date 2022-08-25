Рядом с жилыми домами в Костромской области горит лес
Макарьев, Костромская область, 25 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Макарьевском районе Костромской области горят 2,9 гектара леса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Пресс-служба МЧС
Съёмка лесного пожара в Макарьевском районе Костромской области с воздуха
Очаг был обнаружен вечером 24 августа. Огонь ещё не локализован. Ограничить его специалисты надеются к обеду, потушить пожар хотят в течение сегодняшнего дня. В тушении участвуют представители лесничества, оперативная группа Макарьевского местного пожарно-спасательного гарнизона, арендаторы.
В километре от очага расположена деревня Нестерово. В настоящее время территорию населённого пункта опахали, на место приехала пожарная техника. По информации МЧС, угрозы населённому пункту нет.