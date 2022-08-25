Пекин, 25 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. После сделки с атомной подводной лодкой в рамках AUKUS, высокопоставленный американский чиновник заявил, что США рассмотрят возможность предоставления Австралии бомбардировщиков B-21, разрабатываемого преемника бомбардировщика-невидимки B-2, который, по словам экспертов, позволит Австралии наносить удары по Китаю, сообщает 24 августа газета Global Times.

B-21 Raider

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сделал это заявление на пресс-брифинге после встречи с новоиспеченным главным маршалом Королевских ВВС Австралии Робертом Чипманом 22 августа в Канберре, сообщило 23 августа издание Strategist, связанное с Австралийским институтом стратегической политики.

Кендалл снова начал раскручивать жупел «китайской угрозы», заявив, что США и их союзники «обеспокоены поведением Китая» в Южно-Китайском море, а также программой военной модернизации Китая.

«Мы находимся в том, что я считаю гонкой за военно-технологическое превосходство с китайцами», — сказал Кендалл.

Чипман подчеркнул важность AUKUS, «где мы работаем вместе, чтобы совместно разрабатывать, исследовать и создавать новые технологии, чтобы мы могли оставаться в курсе событий и быть конкурентоспособными».

США в течение многих лет неохотно оснащали своих союзников самыми передовыми военными технологиями и оружием стратегического значения, включая стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и истребители-невидимки F-22, но сделка в рамках AUKUS приведет к тому, что Австралия получит атомные подводные лодки, установив по мнению экспертов, опасный прецедент.

В то время как B-21 может нести как ядерные, так и обычные боеприпасы, США могли бы оснастить Австралию версией, способной наносить только обычные боеприпасы, и сделать ее экспортным тактическим оружием, заявил Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Поскольку B-21 является дальним бомбардировщиком-невидимкой, способным совершать межконтинентальные перелеты, он может представлять серьезную угрозу для Китая, сказал Сун. По его словам, если Австралия получит B-21, страна, по сути, станет зарубежной базой бомбардировщиков США. Но до тех пор, пока Китай шаг за шагом модернизирует свои вооруженные силы в соответствии с графиком, с такими угрозами можно бороться, сказал Сун.

По мнению аналитиков, это может включать усиленные возможности противоракетной и противовоздушной обороны, асимметричное оружие, такое как ракеты, которые могут достигать баз австралийских бомбардировщиков, а также собственный стратегический бомбардировщик-невидимка Китая. По словам Суна, продавая дополнительные B-21 Австралии, США могут не только снизить общую стоимость производства самолета, но и заработать деньги для своих торговцев оружием.

Ожидается, что в конечном итоге ВВС США будут эксплуатировать не менее 100 самолетов B-21, при средней стоимости закупки единицы в $550 млн, согласно веб-сайту ВВС США. Первый самолет планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020-х годов.