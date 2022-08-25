Дейр-эз-Зор, Сирия, , 13:43 — REGNUM Центральное командование армии США (CENTCOM) прокомментировало недавние нападения на американские военные базы на сирийской территории.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

Как сообщается на официальном сайте CENTCOM, в ночь с 24 на 25 августа базы армии США подверглись ракетному обстрелу со стороны про-иранских вооружённых группировок. В результате нападения четверо штатских сотрудников базы получили ранения. В армии США заявили о готовности ответить на любые нападения, даже если это приведёт к эскалации ситуации в регионе.

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы будем продолжать принимать меры, необходимые для защиты и защиты наших людей», — заявили в CENTCOM.