Сеул, 25 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали признаки восстановления уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные нескольких исследовательских компаний

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

Согласно результатам опроса, проведенного Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research с 22 по 24 августа среди 1001 человека, уровень поддержки президента страны составил 32%, что на 4% больше по сравнению с двумя неделями ранее.

Известно, что уровень поддержки президента, который в июне текущего года держался на уровне 40%, в июле упал до 30%, а на второй неделе августа — до 28%.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов. Показатель сократился на 2%.